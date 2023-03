"Strada chiusa e aziende in crisi"

San Pellegrino, Coniale, Rapezzo, Tirli, sono piccole frazioni del comune di Firenzuola. Ora un gruppo di abitanti ha preso carta e penna per chiedere l’intervento del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. A far preoccupare chi abita in questi minuscoli centri è la recente notizia della chiusura al traffico per i mezzi pesanti della SP 610 "Imolese".

"Questa notizia ci preoccupa – scrivono al governatore Giani – non tanto per l’interruzione della viabilità, ma per i tempi che potrebbe richiedere e per la paura di trovarsi l’ennesimo semaforo "decennale" sulla strada. La SP610 è tra le strade più utilizzate in quanto conduce a Imola e su tale strada ogni giorno transitano non solo auto di pendolari e corriere, ma anche autocarri e tir che lavorano per le principali attività produttive del paese. Dal 1 marzo chi è diretto ad Imola con un autotreno di più di 7,5 tonnellate dovrà fare un percorso di oltre 120 km anziché 45km e se il periodo di chiusura dovesse protrarsi nel tempo i costi potrebbero mettere in crisi le poche aziende presenti nel comune".

Problemi per il settore produttivo, e per gli studenti: "Anche la corriera della linea che la mattina trasporta i ragazzi di Firenzuola alle scuole superiori di Imola non potrà transitare a causa del peso, ed il trasporto dei ragazzi avverrà con un piccolo scuolabus sul quale quasi la metà dei ragazzi dovrà viaggiare in piedi per circa 10 km di curve fino alla fermata di Castel del Rio. I nostri ragazzi partono da Firenzuola alle 6,15 e arrivano ad Imola alle 7,40 ogni mattina per rientrare alle 14,45 o 15,45 a seconda delle scuole".

Per questo chiedono alla Regione Toscana "di ricordarsi di noi, di considerarci importanti come tutti gli altri contribuenti che pagano le tasse e che vogliono continuare a tenere vivo il nostro paese. Chiediamo alla Regione – concludono – di intervenire con la Città metropolitana affinché le nostre strade vengano sistemate definitivamente nei tratti più importanti, SP610 e SP503 passo del Giogo, tratti su cui anche i mezzi di soccorso sono costretti a sostare ai semafori mettendo a rischio la salute e la sicurezza dei malati trasportati".

Paolo Guidotti