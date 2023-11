Strada 107 Accordo in Regione per collegare Prato e il Mugello

Un percorso alternativo per collegare il Mugello all’area pratese, senza passare da Firenze né congestionare di traffico di Calenzano. È stato siglato ieri l’accordo fra Regione e Città metropolitana che prevede di redigere uno specifico studio di fattibilità. Questo servirà a capire come riqualificare, mettere in sicurezza e ridare vita alla provinciale 107 (la via che dalla strada della Futa, poco dopo Vaglia, nella valle del Carza, si collega alla provinciale 8), senza necessariamente passare da Legri e la valle del torrente Marina, ma intercettando, magari con un nuovo tratto, la provinciale all’altezza de Le Croci. La strada, di proprietà della Città metropolitana di Firenze, oggi risulta dismessa, soprattutto nel versante calenzanese (circa 10 chilometri) che non è più pienamente percorribile. La Regione, con l’articolo 11 della legge 25, approvata proprio quest’anno, ha stanziato 200mila euro, a favore della Città metropolitana, con cui sarà finanziata la redazione dello studio. "La messa in sicurezza di questa strada – ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani - è una priorità". "Con la firma di questo protocollo – ha dichiarato l’assessore alle infrastrutture e mobilità della Toscana, Stefano Baccelli - ci impegniamo a individuare una soluzione che risponda alle esigenze di entrambe le comunità: quella del Mugello, che necessita di un collegamento più efficiente, e quella di Calenzano che, per scongiurare un incremento del traffico, propone di seguire un tracciato alternativo all’originale". "Si tratta di una questione annosa che si trascina da tempo e che finalmente è sfociata in una risposta concreta – ha commentato il consigliere delegato della Città metropolitana e sindaco di Marradi, Tommaso Triberti -. Grazie all’impegno della Regione oggi possiamo ripartire con un percorso di progettazione". L’accordo è stato firmato ieri a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della presidenza della giunta regionale.