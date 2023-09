Storie differenti ultime date

Ultimi spettacoli del Festival “Storie differenti“ dei Chille de la balanza a chiusura di una emozionante “Estate a San Salvi“, iniziata a giugno con un altro Festival, quello dedicato al centenario della nascita di don Lorenzo Milani.

Stasera va in scena “Un uomo a metà”, produzione della compagnia siciliana “Il castello di Sancio“. Lo spettacolo – testo di Giampaolo G. Rugo, in scena Gianluca Cesale, regia di Roberto Zorn Bonaventura - racconta una storia dei nostri giorni. Giuseppe è fidanzato da sempre con Maria, figlia del padrone del più grande negozio di articoli religiosi di Roma. Si avvicina la data del matrimonio ma Giuseppe ha un problema: è impotente. Il giorno prima delle nozze si sottopone al rito dell’addio al celibato con gli amici. Proprio quella notte scopre in maniera rocambolesca la propria sessualità. La carica dirompente di questa rivelazione porta Giuseppe a realizzare una parte di sé nascosta che rivoluzionerà il rapporto col mondo che lo circonda. Il Festival si chiude domani con lo spettacolo del “Teatro Invito“ di Lecco, coprodotto con la compagnia Walter Broggini, “Lear e il suo matto”, dramma per attore e burattini. In scena Luca Radaelli e Walter Broggini, che firmano anche testo e regia. "Leggendo Shakespeare – dicono - ci si imbatte in una realtà fatta di contrasti: l’alto e il basso, l’elevato e il volgare, il comico e il tragico. Nella sua tragedia forse più cupa, Re Lear, Shakespeare toglie allo spettatore ogni certezza. Il re dialoga con il suo matto e non si capisce chi dei due è il matto. La nostra scena è così una baracca di burattini: Re Lear è un attore in carne e ossa che ha a che fare con i suoi fantasmi scolpiti nel legno".

Gli spettacoli iniziano alle 21; biglietti a 12 euro, ridotto 10 euro. Prenotazione obbligatoria: telefono-whatsapp 335.6270739, mail [email protected]. Ulteriori notizie su www.chille.it.