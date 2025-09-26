Storie che parlano al futuro. Torna Planetaria di Accorsi

Se ci sono due mondi che sembrano tanto distanti, questi sono l’arte e la scienza. Ma solo a un primo sguardo, e nemmeno attento. Da sempre, infatti, l’arte è scienza. Ed è proprio quando il teatro accoglie la scienza e le sfide sul futuro che il pubblico comincia ad emozionarsi. È da queste premesse che torna, alla sua seconda edizione, ’Planetaria. Storie che parlano al futuro’, la rassegna di tre giorni che da oggi a domenica mette al centro l’ambiente. A dirigere il festival c’è l’attore ed ex direttore artistico di Teatro della Toscana Stefano Accorsi, che spiega: "Quest’anno ci immaginiamo cosa può succedere tra cento anni se si ascolta o non si ascolta la scienza. Ho sempre avuto interesse per la natura. Poi ho letto un articolo in cui si diceva che il giornalismo non è il modo migliore per parlare di cambiamento climatico. Ho pensato, così, al teatro". È proprio alla Pergola, infatti, che trova casa ’Planetaria’, con alcuni eventi alla Giunti Odeon. Ad accompagnare Accorsi attrici e attori, ma domani e domenica arrivano anche i cantanti Ariete e Alfa con alcune conversazioni sull’ambiente. Tre giorni, questi, con laboratori, talk e spettacoli a ingresso gratuito. Saranno tre le ’Conferenze immaginarie’ che si svolgeranno alle 21 alla Pergola in cui gli attori intratterranno il pubblico insieme ad alcuni studiosi. La prima, stasera, con Stefano Accorsi, Matilda De Angelis e Giulio Boccaletti sulla Puglia e la Xylella. Domani, invece, ci sono Pilar Fogliati e Nicolas Maupas con Claudia Pasquero, sul ’Futuro delle città’, mentre domenica la conclusione è con ’Storie dal futuro della società’ sul prosecco con Teresa Saponangelo, Matteo Giuggioli e Francesco Perrini. Nei tre giorni di festival, non mancano le proiezioni di film e corti sull’ambiente e i talk introdotti da Accorsi e moderati da Lorenzo Luporini. Spazio importante ai più giovani, con spettacoli e laboratori e uno spazio in collaborazione con lo Zecchino d’Oro. Planetaria è una rassegna ideata da Stefano Accorsi e dal direttore teatrale Filippo Gentili, prodotta da Superhumans, in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana, con Intesa San Paolo e Fondazione Cr Firenze. Info e prenotazioni: planetariafestival.it.

Lorenzo Ottanelli