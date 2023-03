Storia infinita Lo stop del 2009 E il Pd cancella il fantasma Renzi

di Emanuele Baldi "Al passaggio di 2.000 bus al giorno davanti al Duomo preferisco il passaggio dei tram. Al passaggio dei tram preferisco la pedonalizzazione". Messaggio forte e chiaro. Autunno 2009, primavera renziana a fioritura massima con l’attuale leader di Italia Viva, all’epoca fresco sindaco, che si accinge a liberare Santa Maria del Fiore dai tubi di scarico delle macchine e dai pachidermi – allora arancioni – dell’Ataf chiudendo a chiave piazza del Duomo e attirando all’ombra del campanile di Giotto telecamere da ogni spigolo di mondo in una raggiante domenica d’ottobre. Niente più motori e men che meno binari. Con tanti saluti al progetto originario che prevedeva il passaggio di Sirio in piazza. Lo scossone per la vecchia classe dirigente – con l’ex sindaco Leonardo Domenici e il fedele vice, Beppe Matulli, padre spirituale e pratico della tramvia – e in generale per il Pd fiorentino (ancora a trazione Ds nonostante la fusione del 2007) fu parecchio forte. Un antipasto in chiave locale della rottamazione leopoldiana che verrà poi. La svolta renziana s’infilò come lama nel burro caldo in un dibattito in classico stile Guelfi-Ghibellini che da un pezzo infiammava la città. Binari al Duomo sì o no? Firenze era inevitabilmente...