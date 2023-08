Storia finita, ma lui la perseguita Ultimo ’incontro’ davanti al lavoro E lei deve barricarsi in macchina

La fine di una storia sentimentale, di un legame, reca con sé, spesso, code velenose. E pericolose. Ne sa qualcosa – tra le tante donne vittime di stalking in ogni dove – la ragazza affrontata dall’ex in mezzo alla strada e costretta per evitare il rischio di un’aggressione fisica, a barricarsi nella sua macchina parcheggiata lungo una via di un quartiere di periferianon altrimenti precisato.

L’uomo, 44 anni, è stato arrestato dalla polizia per atti persecutori: secondo la prima ricostruzione dei fatti l’altra mattina prima delle 10 l’uomo, fiorentino, avrebbe intercettato la donna vicino al posto di lavoro di lei. Dopo la recente rottura del rapporto, sarebbe stato questo l’ennesimo episodio di blitz a sorpresa, e di ’attenzioni’ sgradite. Temibili. Non contento di aver impaurito la signora al punto da costringerla a chiudersi nell’auto, e continuando a urlare come un ossesso, il presunto stalker ha cercato di tirarla fuori dall’abitacolo. Lei però è riuscita a divincolarsi e a rifugiarsi in un negozio della zona, da dove ha chiesto aiuto con la chiamata al 112. Sul posto si sono dirette con immediatezza volanti della Questura; gli agenti hanno preso il controllo della situazione, neutralizzando l’uomo esasperato. In base ai primi accertamenti compiuti in Questura, non sarebbe nuovo a episodi analoghi inscenati nei confronti della ragazza almeno dall’inizio dell’estate. Si parla di messaggi minatori e danneggiamenti della macchina e di alcuni effetti personali. Anche in ragione di questo ’pregresso’, per lui sono scattate le manette pur non risultando pare alcun ammonimento o divieto di avvicinamento alla vittima; gli strumenti di legge tendenti a bloccare sul nascere ove possibiloe tensioni, prevaricazioni. Il degenerare della situazione.

I poliziotti hanno inoltre sequestrato il cellulare del quarantenne per verificare se davvero contenga – specie in riferimento a questi ultimi mesi, gli ultimi due in particolare – tracce di chiamate e messaggi alla donna contenenti minacce più o meno esplicite. Si tratterebbe di altrettanti riscontri oggettivi degli atti persecutori di cui dovrà rispondere il 44enne, portato a Sollicciano a disposizione della magistratura.

