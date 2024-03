Storia di Benvenuti la staffetta ’Angela’ in una graphic novel La graphic novel "Un fiore rosso per la libertà" racconta la storia di Liliana Benvenuti, partigiana del Comando di Divisione Arno-Potente, impegnata nella Resistenza a Firenze. Il libro sarà presentato oggi in Sala del Basolato, con la presenza di Riccardo Mattei e figlio di Liliana. Un progetto dedicato ai giovani per promuovere la Memoria.