Storia della città. Inizia la mostra di pittura

Inaugurata nella sala Costantini la mostra "Un viaggio nella memoria, 1959-1965" organizzata dal Comune di Fiesole e dedicata alle edizioni del premio nazionale di Pittura "Città di Fiesole" che in quegli anni il Comune aveva organizzato con l’obiettivo di costituire una galleria di arte contemporanea nei luoghi della vita pubblica. Su proposta delle due storiche dell’arte Barbara Cinelli e Laura Corti, l’esposizione raccoglie opere, documenti dell’Archivio Storico e i cataloghi della Biblioteca comunale. Il risultato testimonia quanto la Città di Fiesole in quegli anni sia riuscita a dialogare con Roma e Milano con artisti come Fernando Farulli, Vinicio Berti, Renzo Vespignani, Giuseppe Guerreschi e Ugo Attardi "Una mostra – spiega il Sindaco Ravoni – nata con l’obiettivo di recuperare quella memoria che i quadri esposti oggi nelle Sale comunali custodiscono".