"Stop rimozione per i cantieri" C’è la petizione

Duecento firme indirizzate al sindaco Dario Nardella e all’assessore alla Mobilità, Stefano Giorgetti, per chiedere più posti auto lungo la direttrice Fortezza-San Marco interessata dai lavori per la realizzazione della tramvia e un incontro per avere chiarimenti riguardo i cantieri. La raccolta è stata promossa dai residenti dell’Associazione Insieme per San Lorenzo "convinti – spiegano – che la nuova linea porterà numerosi benefici in termini di mobilità, riduzione del traffico, riduzione dell’inquinamento e accessibilità al centro storico". Quindi da un lato l’associazione si schiera a favore dalla tramvia, dall’altra chiede al Comune di Firenze soluzioni per far fronte alla perdita dei parcheggi per residenti.

Quindi "per l’intera durata dei lavori – si legge nel testo – chi vive qui chiede che vengano sospese la rimozione auto e la sanzione pecuniaria in occasione del lavaggio stradale nelle zone delimitate dal seguente perimetro di strade: via Guelfa, via F. Dionisi, viale F. Strozzi, viale S. Lavagnini, piazza della Libertà, viale G. Matteotti, via G. Capponi, via dei Fibbiai e via degli Alfani". I residenti propongono anche che "l’amministrazione si faccia carico della definizione di una convenzione con i proprietari dei parcheggi privati dell’area per la definizione di una tariffa agevolata destinata ai residenti, nelle serate in cui è prevista la pulizia strade" e che, per la durata dei lavori, agli abitanti sia concessa la possibilità di parcheggiare gratuitamente nelle aree di sosta a pagamento (strisce blu), attraverso un contrassegno appositamente definito.

Rossella Conte