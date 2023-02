Stop liste d’attesa Alla Regione 25 milioni L’Asl spende il 75% per privati convenzionati

di Ilaria Ulivelli

La Regione potrà spendere circa 25 miliondi di euro per migliorare le lista d’attesa ancora troppo lunghe. Non si tratta di fondi aggiuntivi ma del 3% dello stanziamento del fondo sanitario nazionale che resterà lo stesso.

In Regione sta già approntando la delibera, in attesa del via libera al decreto Milleproroghe, che con l’emendamento richiesto a gran voce dalle Regioni, consentirà di ripetere un’operazione analoga a quella dello scorso anno.

Solamente che stavolta, anziché abbattere la montagna di prestazioni accumulate negli anni del Covid, il fondo sarà utilizzato per aggredire le nuove liste. Ancora non si sa se si potranno usare anche i tre milioni dei 31,5 vincolati per l’abbattimento delle attese che non erano stati utilizzati lo scorso anno. La Toscana è tra le Regioni quella che ha utilizzato di più la porzione di fondo destinato alle liste d’attesa: il 90%.

Diversamente dallo scorso anno la delibera in elaborazione andrà a bersaglio. Ovvero si deciderà azienda per azienda per quali prestazioni (tra visite, esami e interventi chirurgici) si potrà spendere il fondo. Ovviamente avranno priorità le liste più lunghe, i settori più in sofferenza.

E, sempre diversamente dallo scorso anno, la Regione darà la possibilità alle aziende di spendere maggiormente in ragione della loro capacità di utilizzo. Chi lo scorso anno ha speso il 100% del fondo dedicato avrà più soldi rispetto a chi ha usato meno risorse. Questo per evitare che ci siano aziende sanitarie virtuose che restano a secco e altre alle quali rimangono soldi.

Ma come si spenderanno questi soldi? Asl e aziende ospedaliero universitarie li potranno utilizzare per pagare l’attività aggiuntiva (una sorta di superstraordinario) dei medici ma anche i privati convenzionati che potranno offrire un maggior numero di prestazioni.

Lo schema, su questo, molto probabilmente, ricalcherà quello dello scorso anno. L’Asl Toscana centro aveva destinato al privato convenzionato il 75% del contributo dedicato all’abbattimento delle liste d’attesa sia chirurgiche sia ambulatoriali. Una percentuale altissima se si pensa che la media regionale non arriva al 35% e che le aziende ospedaliero universitarie non fanno ricorso al privato convenzionato, ma tutta produzione propria.

Ma non si tratta di una scelta politica. Purtroppo l’enorme fetta destinata al privato convenzionato – le proporzioni quest’anno non sono ancora state decise – è stata una scelta obbligata dettata dalla situazione contingente. C’è sempre meno personale, obbligato a fare straordinari e ore in attività aggiuntiva per coprire i turni ordinari. Nononstante gli orari estenuanti sono pochi i professionisti che accettano di fare ulterioriori ore in più per l’abbattimento delle liste d’attesa, anche se diversamente da quella ordinaria l’attività aggiuntiva dei medici viene pagata 80 euro all’ora anziché 60.