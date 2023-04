Stop diesel, vertice sulle deroghe

Un incontro per definire l’eventuale meccanismo di deroghe che consentirà, in caso di via allo stop ai diesel Euro 5, a chi lavora con l’auto di poter circolare lo stesso. È quello che si terrà fra l’assessore all’Ambiente, Andrea Giorgio e le categorie. Il confronto sarà successivo però a una data cruciale, quella del 30 aprile quando sarà deciso se far scattare il blocco. Se la media delle concentrazioni medie giornaliere di biossido di azoto non supererà nel periodo gennaio-aprile l’82% del valore medio dell’ultimo quadriennio, il blocco non scatterà. In caso contrario sì e con esso il confronto per capire chi potrà e in che modo aggirare il divieto. I diesel Euro 5 immatricolati a Firenze sono 19.564 su un parco auto di circa 200 mila. Di questi saranno interessati dalla prima fase degli eventuali divieti in circa 500, dalla seconda fase in 800 e infine in 350: sono infatti 30 mila le auto che passano nel tratto dei viali tra piazza Beccaria e piazza della Libertà giornalmente, di cui il 56% dei fiorentini. Giorgio da settimane è in prima linea sulla questione. "Abbiamo cercato di rendere l’impatto graduale, le eventuali deroghe riguarderanno le persone che lavorano con l’auto. Nei primi tre mesi dell’anno – spiega – sono stati migliaia i controlli per far rispettare l’ordinanza in vigore sugli Euro 4. Abbiamo anche lavorato per sostituire 250 mezzi di Autolinee Toscane che transitavano dai viali, con mezzi meno inquinanti". Giorgio con le categorie discuterà anche dei 12 milioni di euro di incentivi. "Ho chiesto al ministero di modificare i criteri dei bandi per incentivare l’acquisto di auto usate a benzina e nuove. L’obiettivo è trasformare il parco auto il prima possibile con mezzi meno inquinanti".