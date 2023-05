Stop diesel, domani il verdetto Arpat Due nuove opzioni per far scattare l’alt

Il verdetto di Arpat potrebbe arrivare già domani. Palazzo Vecchio così saprà se far scattare lo stop ai diesel Euro 5 immatricolati dal 2009 al 2011, oppure se il divieto, previsto a partire dal 1 giugno sui viali nel tratto Libertà-Beccaria, cadrà. L’ultima parola spetta all’ente regionale che, in queste ore, sta studiando i dati sulla qualità dell’aria dell’agglomerato fiorentino registrati da gennaio al 30 aprile di quest’anno. Il nemico da battere è il biossido d’azoto, la cui concentrazione media giornaliera, in base al protocollo sottoscritto tra Regione e Comune, dovrà essere inferiore all’82% del valore medio registrato nello stesso periodo per il quadriennio 2019-2022. L’obiettivo: tornare al rispetto del valore limite annuale di 40 microgrammi per metro cubo.

Ma l’attenzione resta alta, il verdetto Arpat di fine aprile non è l’unico test da superare. Se i dati sulle emissioni premiassero Firenze, facendo cadere il divieto dal 1 giugno, sarebbe ancora presto per cantare vittoria. Il protocollo approvato dalla Giunta regionale con la delibera del 18 aprile scorso, prevede anche altre due date da cerchiare. La prima è il 30 luglio. Quel giorno saranno analizzati i dati del periodo gennaio-luglio 2023 e confrontati con lo stesso periodo dell’ultimo quadriennio (2019-2022). In caso di concentrazioni superiori all’82% del valore medio il divieto scatterà dal 1 settembre. Ma stavolta, da protocollo, sarà applicato a diesel euro 5 immatricolati fino al 2014. Se anche questo scoglio fosse superato, la stessa operazione sarà compiuta il 30 settembre, confrontando i periodi gennaio-settembre 2023 e gennaio-settembre 2019-2022.

In caso di superamento dei valori l’alt scatterà invece dal 1 novembre. Insomma anche dopo giugno sarà presto per cantare vittoria. In attesa dei risultati nell’ultima settimana l’assessorato all’Ambiente ha lavorato intensamente incontrando i rappresentanti delle categorie economiche. A loro, sul piatto, sono stati messi i 12 milioni di euro di incentivi che serviranno per sostituire le auto e incentivare l’uso di trasporto pubblico e bici. L’intenzione del Comune: ampliare la platea dei veicoli acquistabili al posto dei diesel più inquinanti. Non solo elettriche o ibride, ma anche auto a benzina in modo da venire incontro ai cittadini.

cla.cap