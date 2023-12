"Stop degrado". La rivolta dei genitori

"Giù le mani dai nostri bimbi" è lo striscione che ha accompagnato la marcia dei genitori della scuola francese Lvh di via della Scala che sono scesi in strada per denunciare la micro criminalità e il degrado che avvolge il fazzoletto di città compreso tra via della Scala, via degli Orti Oricellari, via Santa Lucia, via Palazzuolo, via Il Prato e Borgo Ognissanti.

Gli slogan si inseguono uno dopo un altro: "Stop degrado", "Vogliamo sicurezza", si legge su alcuni dei cartelli sventolati da mamme e papà. "Vogliamo una presenza costante delle forze dell’ordine. I nostri ragazzi non sono al sicuro. Abbiamo paura", sottolinea Benedetta Angioni, una delle portavoce del gruppo.

A sostenere la manifestazione anche l’associazione Borgognissanti e il comitato Cittadini attivi San Jacopino. "Rapine, inseguimenti, lancio di pietre, molestie verbali a ragazzine adolescenti, spacciatori, persone che si drogano, ubriachi che urinano in pieno giorno davanti ai bambini, – spiegano ancora –gente che fa i bisogni accanto all’ingresso della scuola, automobili vandalizzate coperte di vomito, biciclette rubate. Noi non ne possiamo più". Non usano mezzi termini mamme e papà.

"Questa zona è diventata terra di nessuno" dice Fabrizio Carabba, presidente dell’associazione Borgognissanti. Dello stesso parere il presidente del comitato Cittadini attivi San Jacopino Simone Gianfaldoni: "Bisogna fare qualcosa prima che sia veramente troppo tardi".

ross.c.