Stop alle vetture parcheggiate sulle aiuole "La raffica di multe sposta solo il problema"

Sosta selvaggia nella zona industriale, arrivano le multe. Da tempo residenti e alcuni imprenditori della zona intorno alla rotatoria di via delle Nazioni Unite protestavano per il degrado dell’area e per la maleducazione di tanti che non trovando posto parcheggiavano ovunque. Anche al nostro giornale sono arrivate decine e decine di immagini di vetture messe perfino sulle aiuole a verde, col risultato di avere un enorme parcheggio senza regole e senza sicurezza anche per il traffico. Alla fine la polizia municipale, dopo mesi, ha raccolto l’invito dei cittadini e ha cominciato a fare le multe. Tante sono state le vetture stangate per divieto di sosta. E la percezione è che la ‘politica della stangata’ andrà avanti fin quando gli automobilisti non siano disciplinati. Il degrado della situazione è ben evidente: i parcheggi a spina di pesce non bastano e allora ci si arrangia come si può.

Le auto sono ovunque, in prossimità degli incroci, fuori dagli spazi, sui marciapiedi in mezzo al verde. Anche ieri c’è stato un nuovo sopralluogo per vedere se la situazione nell’area fosse migliorata. Ma ugualmente le auto erano state parcheggiate sui marciapiedi e totalmente sulle aiuole.

Le multe però, ancorché giuste in caso di violazione, non risolvono e non risolveranno la cronica carenza di posti auto in questa zona, davvero densa di imprese e di lavoratori. Per questo sul caso è intervenuto anche il consigliere di opposizione, Enrico Meriggi: "Garantire il lavoro – ha detto Meriggi che ha annunciato un’interrogazione – non vuol dire garantire l’impunità se si viola il codice della strada. Garantire il lavoro significa creare le infrastrutture come i parcheggi, pianificare la crescita di una zona industriale con le opere di urbanizzazione necessarie. Questo è il biglietto da visita che offriamo alle griffe e al sistema della moda: un ammasso di macchine messe alla meno peggio negli spazi verdi dove dovrebbero passeggiare i cittadini o sostare, visto che ci sono anche elementi di arredo urbano".