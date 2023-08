Stop alla tassa scontata sui rifiuti "Troppo complicato il calcolo"

di Sandra Nistri

Chi produce più rifiuti paga di più, chi è più virtuoso nella differenziazione dei vari materiali verserà invece un importo più leggero per la Tari. Un principio di equità quello alla base della tariffa corrispettiva di cui a Sesto si parla da anni ma che, fino ad oggi, non è stata adottata. Né, pare di capire, potrà essere adottata a breve termine. Contrariamente alle scelte fatte pochi mesi fa, da una serie di Comuni dell’area fiorentina, tra gli altri Borgo San Lorenzo, Scarperia, Fiesole e Lastra a Signa, infatti i contribuenti sestesi non potranno ancora pagare la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti commisurata rispetto alla loro produzione effettiva di rifiuti. La conferma è arrivata in consiglio comunale direttamente dall’assessore all’Ambiente Beatrice Corsi che ha risposto ad una interrogazione sulla questione presentata dal consigliere della Lega Roberto Abate: "La valutazione della tariffa corrispettiva – ha spiegato Corsi – in via teorica è positiva, condividiamo assolutamente il principio che chi più inquina più paga. Non esiste uno studio specifico sul punto ma, il 24 marzo scorso, proprio su questo tema e sulla possibilità di attuare la tariffa corrispettiva abbiamo organizzato una riunione con Ato per avere informazioni. Per gli utenti cambierebbe il fatto che la riscossione passerebbe ad Alia".

Le difficoltà sembrano essere legate anche al metodo di raccolta dei rifiuti attivo sul territorio sestese, il porta a porta esteso a tutti i quartieri: "Ci sarebbero, a quanto ci è stato detto – ha proseguito Corsi – de tag adesivi da consegnare ad ogni utente che permetterebbero di avere un quadro del numero dei conferimenti ma non del peso dei rifiuti conferiti e si valuterebbe il numero di svuotamenti dell’indifferenziato".

"I cittadini che si comportano bene – continua – si aspettano di pagare meno ed è una cosa del tutto legittima ma, per quanto ci riguarda, dobbiamo anche capire che cosa potrebbe accadere per il capitolo dell’abbandono dei rifiuti. Abbiamo quindi chiesto ad Ato dei dati precisi relativi ai Comuni che, dal 2023, hanno fatto il passaggio a questo tipo di tariffa per fare valutazioni. Il tema è complicato, abbiamo deciso di attendere di avere dati precisi in mano perché vogliamo fare una riflessione prima dell’eventuale passaggio alla tariffa corrispettiva". Passaggio che secondo il consigliere Abate sarebbe auspicabile così come "quello dalla modalità del porta a porta ai cosiddetti cassonetti intelligenti in uso anche nel Comune di Firenze".