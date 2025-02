Stop al progetto di cittadinanza attiva, è polemica

"Quest’anno non ci sarà la seconda edizione del progetto di cittadinanza attiva nelle scuole medie che portò lo scorso anno all’insediamento del Consiglio Comunale dei Giovani. Mi pare un’occasione persa". La consigliera di opposizione Maria Luisa Dipalo ha stigmatizzato la decisione dell’amministrazione di sospendere l’iniziativa.

"Abbiamo ricevuto la risposta definitiva – ha detto – direttamente dall’assessore Poli nell’ambito della commissione delle Politiche giovanili. C’era una grande occasione quest’anno: dare seguito al progetto di cittadinanza attiva partito due anni fa e che vedeva i ragazzi di terza media, adeguatamente preparati fino a giugno, partecipare loro quest’anno in prima persona alle elezioni del Consiglio. Ci è stato risposto dall’assessore che le scuole quest’anno sono già piene di progetti formativi e che quindi ora non potrebbero avere tempo per questo percorso". Dipalo ha chiesto all’amministrazione di riprendere il progetto. "Addirittura – aggiunge – ci è stato detto che le classi avrebbero potuto avere difficoltà ad organizzarsi per raggiungere la sala consiliare perché “a volte un insegnante si può ammalare“. E gli altri anni allora? A questo punto non organizziamo più niente con i giovani in sala consiliare perché può darsi che quella mattina un professore può mancare".