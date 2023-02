"Stop al parcometro di Tavarnuzze"

"Stop al pagamento del parcheggio di via Primo Maggio a Tavarnuzze": lo chiedono i consiglieri ormai ex Pd Matteo Aramini, Sabrina Merenda, Lucilla Lepri e Paolo Magnelli insieme alla collega Stefania Giusepponi (Italia Viva). Hanno presentato una mozione per far tornare gratuita l’area di sosta annullando una recente delibera di giunta. Quel parcheggio è utilizzato dagli utenti della scuola e delle attività sportive, i clienti del centro commerciale e i cittadini che soffrono della mancanza di posti auto in zona. "Bisogna ripensare a quella decisione, che fu presa con due voti favorevoli di giunta".