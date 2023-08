Stop ai ripetuti black out Arriva l’illuminazione a led

Nuova luce per Borgo San Lorenzo. E ce n’è davvero bisogno, visti i continui black-out nel capoluogo e nelle frazioni. Sono stati finalmente avviati i lavori di efficientamento energetico e adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione del Comune borghigiano a cura di Geoside. Una settimana fa risultavano già sostituiti oltre 300 punti luce, per un avanzamento lavori di circa il 15%. Il progetto approvato dalla giunta comunale prevede la sostituzione o la nuova posa di 2314 corpi illuminati a led, dotati del cosiddetto sistema di "mezzanotte virtuale", un meccanismo che consente di programmare una riduzione del flusso luminoso quando non occorre che l’apparecchio funzioni a piena potenza, riducendo così ulteriormente i costi energetici. Inoltre, si prevede l’aggiornamento di 271 corpi illuminanti, ancora in buono stato di conservazione, che diventeranno a led contribuendo a un ulteriore risparmio dei consumi rispetto alle vecchie tecnologie.

Si prevede anche la messa a norma e adeguamento di 68 quadri elettrici, oltre alla sostituzione e alla verniciatura di oltre 400 pali della luce, che garantiranno maggiore sicurezza e un più armonico inserimento nel paesaggio circostante. Ma soprattutto sarà un intervento che porterà a una significativa riduzione dei consumi energetici annui, pari a ben il 65%, con oltre un milione di kWh risparmiati ogni anno. E una bolletta più leggera. Il progetto darà nuova luce anche ad edifici storici ed aree verdi attrezzate, attualmente sprovviste di illuminazione, contribuendo così a valorizzare e a rendere più fruibili questi spazi.

L’assessore ai Lavori pubblici Patrizio Baggiani sottolinea la rilevanza del progetto-luce del comune di Borgo San Lorenzo: "E’ un investimento di circa 1,2 milioni, che permetterà di superare le tante criticità che abbiamo dovuto affrontare in questi mesi. E ringrazio i cittadini per la pazienza e la collaborazione. E’ un progetto che migliorerà in modo sensibile la qualità del servizio di illuminazione pubblica, consentendoci un sensibile risparmio energetico". D’ora in poi c’è un nuovo numero dedicato, per segnalare problemi nei servizi di illuminazione del Comune di Borgo San Lorenzo: per evidenziare guasti e luci spente si deve contattare il numero verde 800.088.911.

Paolo Guidotti