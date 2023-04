"Stop ai gas serra, siamo città circolare"

Contribuire a combattere il cambiamento climatico anche nel Chianti, anche in un piccolo Comune come quello di Barberino Tavarnelle. Tanto da aspirare a diventare “circular city“. Il sindaco David Baroncelli è entrato a far parte del circuito internazionale dei sindaci per il Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc ). E ha fatto elaborare uno studio per individuare i maggiori consumi sul territorio e le azioni da compiere per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico, requisiti necessari per essere circular city. Il lavoro individua punti di forza e opportunità date dalle fonti rinnovabili di energia e dell’efficienza energetica. La giunta si è già impegnata e ha intrapreso un percorso per la definizione di progetti che potranno contribuire all’abbattimento delle emissioni di gas serra nel Comune e di misure utili ad adattare il territorio ai rischi e alle vulnerabilità che sono conseguenza principale del fenomeno dei cambiamenti climatici, ha spiegato il sindaco. "Abbiamo definito la valutazione dei rischi e della vulnerabilità indotti dal cambiamento climatico nel nostro Comune e abbiamo individuato le azioni di mitigazione".

Negli interventi previsti nell’ambito del Paesc rientrano tutti i nuovi edifici scolastici realizzati secondo i criteri di bioarchitettura, come il polo scolastico di Bustecca (nido, scuola dell’infanzia e primaria), le scuole dell’infanzia di Marcialla, Sambuca e Vico d’Elsa, la biblioteca comunale di Barberino. Inoltre l’amministrazione comunale continuerà ad intraprendere i principi di edilizia sostenibile con la nuova scuola primaria di San Donato in Poggio, investimento da 2milioni e mezzo finanziato con fondi Pnrr, con la riqualificazione energetica della scuola media Passignano in via Allende, i due palazzi comunali di Tavarnelle e Barberino e la sala Ugo Capocchini (ex Spazio Idea) a Barberino. Altra opera è la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con luci a led, impianti cut-off dotati di lampade ad alta efficienza energetica, intervento già realizzato nei centri abitati di Tavarnelle e Barberino con una spesa complessiva pari a 200mila euro.

L’amministrazione comunale provvederà presto a sostituire il proprio parco macchine con veicoli green ad alta prestazione ambientale e bassi consumi. E ancora, il sindaco Baroncelli sta lavorando in prima persona alla creazione di comunità energetiche sul territorio con il coinvolgimento diretto della comunità, del mondo scolastico, associativo e produttivo-economico. "Stiamo valutando – sostiene – la possibilità di introdurre un incentivo a favore di interventi di edilizia residenziale per chi prevederà l’impiego di fonti rinnovabili". Tra le azioni previste anche la messa in sicurezza dei corsi d’acqua minori. L’analisi energetica ha preso in esame anche i 197 edifici pubblici del Comune dal punto di vista dei consumi di elettricità e metano.

Andrea Settefonti