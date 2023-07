Stop affitti brevi, ira dei proprietari "Inutile, la sfida è fermare gli abusivi"

di Rossella Conte

"Se lo scopo è riportare i residenti in centro, non è questa la prima e neppure la più incisiva delle azioni da mettere in campo. Il punto è che dentro le mura non ci vuol più vivere nessuno perché per 40 anni si è investito nella ’città vetrina’ che adesso è diventata invivibile". È chiaro Luca Panattoni, uno dei portavoce di Myguestfriend, associazione piccoli proprietari.

Per Panattoni, la delibera che vuole bloccare nuove attività di affitti turistici brevi nell’area Unesco di Firenze (la giunta ha approvato all’unanimità il primo atto formale) è del tutto inutile. "Aumentare la disponibilità di alloggi non serve, vanno fatti investimenti per far diventare il centro davvero vivibile e attrattivo per i residenti. Questa è solo un’inutile ’toppa’ e siamo convinti che il tutto ciò si concluderà in un buco nell’acqua perché non supererà il vaglio costituzionale" prosegue. L’associazione snocciola i numeri.

Secondo i dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare, stilati semestralmente dal 2004 dall’Agenzia delle Entrate, le quotazioni immobiliari non hanno subito alcuna "esplosione" nei centri storici delle città turistiche, anzi hanno subito un notevole calo a partire dalla crisi finanziaria del 2008. "Inoltre, i residenti sono andati via dal centro storico di Firenze negli anni ‘70-‘90 perché mancavano (e mancano ancora) i servizi – dice Panattoni -. Il caro affitti degli studenti poi è causato dall’impennata dell’inflazione post-Covid e dalla carenza di camere in studentati veri. E poi a Firenze ci sono immobili vuoti che sono il doppio delle locazioni turistiche. La delibera è sproporzionata oltre ad essere lesiva del diritto di proprietà".

Per Airca, l’Associazione imprese ricettive città d’arte, "il provvedimento è fragile sotto il profilo costituzionale" come ribadisce il presidente Giovanni Gandolfo. "Il fenomeno dell’overtourism va governato ma non in questo modo. Servono maggiori controlli, i comportamenti scorretti di chi affitta in modo abusivo, vanno sanzionati e gli stessi turisti devono rispettare le regole".

Per Gandolfo piuttosto bisognerebbe aumentare il personale di controllo: "Siccome si stima che nel 2023, con l’aumento dell’imposta di soggiorno, avremo 70 milioni di tesoretto, con una parte delle risorse si potrebbero assumere cento agenti con funzioni di contrasto a degrado e microcriminalità, predisposti a controlli di tipo amministrativo e tributario".