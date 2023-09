Emergenza sicurezza, svolta in Santa Maria Novella. Steward ogni sera per sei mesi

Firenze, 27 settembre 2023 – Sei steward sorveglieranno piazza Santa Maria Novella, via Palazzuolo e Borgo Ognissanti, tutti i giorni dalle 18.30 alle 21.30, coordinati dalla polizia municipale con la quale sono in costante contatto. Per sei mesi, a partire da martedì scorso, gli addetti al controllo presidieranno la piazza e si preoccuperanno che tutti rispettano il decoro. I sei steward, che fanno parte della squadra Secur&Secur, l’azienda specializzata in sicurezza e vincitrice del bando per le attività di controllo in contesti aggregativi, a seconda delle necessità si sposteranno tra Santa Maria Novella, Borgo Ognissanti e via Palazzuolo, al centro di diversi episodi di micro criminalità. Solo una settimana fa un uomo, un senza tetto dell’Est, ha aggredito David Vaggelli, un artista di strada che si stava esibendo proprio in Santa Maria Novella con la sua chitarra. Dopo averlo minacciato e poi strattonato, lo ha preso a sputi.

Un ulteriore servizio, che rientra nel piano sicurezza del Comune di Firenze, che amplia e potenzia quello già attivo. Infatti, da metà luglio in piazza della Stazione, per la precisione nell’area verde recentemente rinnovata, tre addetti alla sicurezza in aggiunta a quelli che già operano in altre zone nell’ambito dei servizi per la movida, tutti i giorni dalle 19 alle 24 si preoccupano che tutti si attengano "al codice di buona condotta". Ora oltre a piazza della Stazione, tra le "sorvegliate speciali" si aggiungono piazza Santa Maria Novella, via Palazzuolo e Borgo Ognissanti.

"Noi siamo sempre costantemente in ascolto sia dei residenti che dei commercianti, le cui segnalazioni sono importantissime per capire quali sono le criticità del territorio e in che modo possiamo rendere più sicuri e vivibili gli spazi pubblici. In questa direzione va l’ampliamento del servizio degli steward che sono un moltiplicatore di presenza e di occhi sulla città e serviranno le zone che necessitano di maggiore attenzione" sottolinea l’assessore alla sicurezza Benedetta Albanese. La presenza dei sei steward è stata accolta con entusiasmo da residenti e commercianti.

«La loro presenza è un ottimo deterrente - sottolinea Andrea Boccacelli, portavoce di Palomar Palazzuolo - c’è ancora tanto da fare ma è un passo in avanti. Ringraziamo l’assessore Albanese e la municipale per il costante ascolto".