Steve Kilbey in concerto alla Casa del Popolo di Impruneta

Steve Kilbey, cantante e bassista dei The Church arriva a Firenze per l’unica data italiana. Il 29 aprile (ore 21,30) l’artista britannico ma naturalizzato australiano sarà in concerto presso la Casa del Popolo di Impruneta (Via della croce 39) per un live assolutamente da non perdere dove ripercorrerà i momenti salienti della lunga e propizia carriera. I The Church, storica band australiana attiva dagli anni Ottanta, fanno parte di quella generazione di musicisti che in Australia hanno lasciato una scia luminosa. A un anno dalla ri-registrazione di Steve Kilbey dell’album di esordio dei The Church – dal titolo "Of skins and heart" – come album acustico, il musicista torna in studio per un nuovo progetto. Kilbey ha da sempre affiancato alla sua attività con i The Church la sua attività solistica, dedicandosi anche a progetti paralleli, come il duo Hex con Donette Thayer, o al progetto Jack Frost con il fondatore dei The Go-Betweens.

B.B.