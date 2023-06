Stenterelliade, 7^ edizione a Firenze, Spettacoli di burattini e cuscini fino al 31 agosto

A Villa Vogel da oggi arriva la settima edizione di ‘Stenterelliade’ che animerà tutto il Quartiere 4. Tanti appuntamenti da oggi al 31 agosto, nel segno del divertimento. L’apertura della manifestazione è domani con la prima tappa di Kamishi Bike, spettacolo in bicicletta per narratore e musicista. Il 5 luglio performance della compagnia triestina ‘La contrada’ dal titolo ‘Alice nel paese delle meraviglie’: muppets e pupazzi animeranno la storia dove la stessa Alice diventerà un burattino.

Tra gli eventi da segnalare quello del 26 luglio in cui la compagnia fiorentina ‘Pupi di Stac’ porterà in scena un classico della fiabistica europea, ‘Il gatto con gli stivali’. L’evento di chiusura è il 31 agosto con la compagnia ‘Il Melarancio’ di Cuneo e lo spettacolo ‘La battaglia dei cuscini’: centinaia di cuscini saranno ‘protagonisti’ della scena in una battaglia dove tutti ‘combattono’ contro tutti. "L’edizione 2023 dell’Estate fiorentina è ricca di appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età - ricorda in una nota la vicesindaca ed assessora alla cultura Alessia Bettini -. ‘Stenterelliade’ si presenta come una nuova offerta culturale rivolta, in particolare, ai bambini ed alle famiglie. Si svolge tutta nel Quartiere 4 che sta ospitando molte iniziative dell’Estate Fiorentina, diventandone una location importante. Ringrazio i Pupi di Stac che, negli ultimi anni stanno facendo un grande lavoro di divulgazione in particolare ai più piccini, che saranno i nostri futuri cittadini".

Niccolò Gramigni