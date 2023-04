Stelle del canottaggio per la sfida sull’Arno

Quando lo sport diventa spettacolo e attrazione turistica in un sabato di Pasqua in cui la città è presa d’assalto. Le eccellenze della costa livornese oggi sono in passerella a Firenze per il "Beach sprint show". A partire da mezzogiorno scatterà sui 250 metri di fronte alla Canottieri Firenze uno slalom parallelo sull’Arno tra le classiche boe del coastal rowing, con partenza e arrivo su una piattaforma galleggiante di 60 metri quadrati posizionata sotto il Ponte Vecchio, con tanto di pulsanti da schiacciare, a simulare il classico traguardo del beach sprint.

L’iniziativa rappresenta il lancio della prima edizione della Coupe della Jeunesse in versione beach sprint che si terrà a Marina di Castagneto tra il 22 e il 24 settembre. E l’idea di portare questo spettacolo acquatico a Firenze arriva proprio dal centro dell’Alta Maremma livornese che è una capitale del canottaggio per la presenza dei Cantieri Filippi, plurimedagliati alle Olimpiadi e ai campionati del mondo. Di recente un loro scafo ha portato alla vittoria Cambridge nella classica sfida sul Tamigi contro Oxford. Oggi a Firenze saranno in gara 8 atleti (4 uomini e altrettante donne) di valore internazionale e in rappresentanza di 4 nazioni. Cinque i canottieri italiani in gara: i campioni del mondo in carica del doppio misto junior, Alessandra e Michelangelo Quaranta, poi Federico Garibaldi, Alice Ramella e Viola Patrignani. La competizione prevede anche le esibizioni degli allievi della Canottieri Firenze.

Enrico Salvadori