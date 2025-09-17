Stefania ’del Marcheschi’. Bufera sul nome in lista: "Tutti mi conoscono così. Non è denigratorio"

FIRENZE

Stefania Vivoli, perché la scelta di comparire in lista con la dicitura “del Marcheschi“?

"È stata una scelta personale e convinta. Ho aderito con entusiasmo alla candidatura, ma trattandosi della mia prima esperienza diretta temevo che il mio nome non fosse subito riconoscibile sulla scheda. Fin da neolaureata ho lavorato accanto al senatore Marcheschi, e spesso le persone mi hanno identificata con lui più che con il mio cognome. Ci ho sempre scherzato, perché per me è stato un orgoglio lavorare con chi ha saputo valorizzare le persone intorno a sé".

Dunque la sua è un’operazione di marketing per essere più riconoscibile sulla scheda?

"No, affatto. È stata una scelta pratica: chi mi conosceva nel mondo politico lo faceva attraverso il legame professionale con Marcheschi. Il rischio era che il mio nome restasse invisibile sulla scheda e non desse il contributo che ci si aspetta da una candidata capolista".

Ma non si veicola un messaggio sbagliato che sminuisce le donne?

"Assolutamente no. Chi mi conosce sa bene che non appartengo a nessuno: il mio percorso personale e professionale lo dimostra. Chi vuole polemizzare lo farebbe anche se avessi usato il cognome di una senatrice. Sarebbe stato meglio, forse, se avessi fatto l’“ignota riempilista” come spesso accade in certi partiti che oggi ci vogliono dare lezioni di moralità? I veri problemi sono altri. E questa candidatura è la mia occasione per mettermi in gioco e dimostrare, finalmente in prima persona, il mio valore".

E quella dicitura di appartenenza sulla scheda non la mette un po’ in ombra?

"Gli elettori di Marcheschi mi conoscono come Stefania e ho preferito dichiararlo subito, in modo trasparente. Ora è il momento di uscire dall’ombra e assumermi la mia responsabilità. Non rinnego nulla: considero quell’esperienza un punto di forza che ora posso trasformare in un progetto personale e riconoscibile".

Cosa risponde a chi dice che FdI non si impegna per difendere i diritti delle donne?

"Nessuno può spiegarmi cosa significhi essere donna, madre, moglie e lavoratrice, con tutte le rinunce e le scelte che questo comporta. Le mie proposte sono concrete: sostegno reale alla conciliazione tra lavoro e famiglia, misure per valorizzare l’imprenditoria femminile, opportunità per le giovani donne che vogliono mettersi in gioco senza rinunciare alla propria identità".

Alessandro Pistolesi