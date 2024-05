Stefania corre da sola. Una lista per attirare gli scontenti del centrosinistra

Stefania Saccardi, candidata sindaca di Italia Viva, va in solitaria alla ricerca dell’affermazione a Palazzo Vecchio. Il deus ex machina del partito, Matteo Renzi, si dice sicuro che la sua candidata andrà comunque al ballottaggio forte della capacità di amministratore già dimostrata nei precedenti incarichi. L’impresa non è di poco conto. Negli ultimi mesi sono stati tentati e sono falliti gli approcci prima con il Partito democratico – tentativo fallito per il no dem alle primarie – e con Cecilia Del Re poi. Quindi la scalata a Palazzo Vecchio vedrà Saccardi correre da sola. La lista presentata ieri – ha dichiarato – si fonda soprattutto su competenza ed esperienza. Capolista, Francesco Casini: il sindaco uscente di Bagno a Ripoli, a sua volta ex dem, che ha dalla sua la realizzazione del Viola Park. L’idea di fondo per convincere gli elettori è che "si possa scegliere un candidato diverso senza cambiare il campo di appartenenza" ovvero il centrosinistra.