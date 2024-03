Stazione, un’altra notte da incubo

Era stato fermato pochi giorni prima del delitto per droga e rapina. Che fosse uno spacciatore il 26enne arrestato per l’omicidio alla stazione la polizia lo sapeva già dai precedenti. Non abbastanza, evidentemente, per finire in manette: il controllo era sfociato in una denuncia a piede libero decisa dal pm di turno. E tanti saluti. Perchè chissà quando e se, sarebbe stato processato e, in quel limbo della (non) giustizia, poteva continuare a guadagnarsi da vivere nell’illegalità. Funziona così. Lo sanno le forze dell’ordine come i magistrati che decidono se arrestare o meno, quando il reato commesso lo prevede ma non lo impone: in tasca si tiene il minimo indispensabile per spacciare ed eludere la legge. Lo sanno i cittadini, impotenti spettatori degli incontri tra venditori e clienti o di altri fatti di cronaca.