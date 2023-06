Stazione senza pace Presi due borseggiatori

Stazione senza pace: un’altra rapina a una ragazza, ma stavolta i balordi non l’hanno fatta franca. Grazie al tempestivo intervento della polfer, due nordafricani (un tunisino di 72 anni e un algerino di 47) sono stati arrestati. Ieri mattina, al termine della direttissima, il giudice ha applicato loro la misura cautelare del divieto di ritorno nella zona di Santa Maria Novella. Erano circa le 18 di giovedì quando la vittima, una studentessa di 23 anni, è stata affiancata dai due mentre stava aspettando l’arrivo della tramvia in via Alamanni. Secondo quanto ricostruito, mentre il più giovane della coppia avrebbe fatto da “palo”, l’altro, approfittando anche della calca, sarebbe entrato in azione sfilandole il portafoglio dalla borsa. La ragazza, ignara dell’accaduto, è poi salita sulla tramvia. I due, invece, dopo essersi guardati intorno e, credendo forse di non essere stati notati da nessuno, si sono spostasti dietro un’edicola situata nelle vicinanze. Si sono però ritrovati circondati dagli agenti della squadra di Pg della Polfer di Santa Maria Novella. Il portafogli è stato poco dopo ritrovato in un cestino dei rifiuti. Gli stessi nordafricani sono sospettati di aver fatto un furto analogo nei confronti di una turista inglese.