Stazione, notte di paura. Accoltellano un 20enne e derubano due turisti. È caccia alla banda

Firenze, 7 settembre 2023 – Un attacco improvviso, senza una motivazione precisa. È avvenuto nella notte di martedì, quando un ventenne italiano di origini straniere è stato aggredito da un gruppo di cinque persone tra via Alamanni e la piazza della stazione di Santa Maria Novella. Il giovane stava camminando in compagnia della sua ragazza, quando, una volta raggiunta la loro auto, sono stati attaccati da cinque coetanei, che gli hanno rifilato una coltellata sulla schiena e una bottigliata sulla tempia. Sul posto sono intervenuti la polizia e il 188, il ragazzo è stato portato all’ospedale di Careggi e il referto è di quindici giorni di prognosi. La ragazza, invece, è rimasta illesa ma ancora sotto choc.

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, in quanto restano del tutto ignote le cause che avrebbero fatto scattare la furia cieca del branco.

Come se non bastasse, quindici minuti dopo le pattuglie della polizia hanno ricevuto un’altra segnalazione di un’aggressione avvenuta in via Il Prato. Questa volta le vittime sono due turisti americani, un 39enne e un 47enne, ai quali, minacciati con un coltello, è stato rubato il cellulare. Anche in questo caso, gli aggressori sarebbero cinque giovani, forse gli stessi che hanno colpito il ventenne (gli accertamenti sono ancora in corso). Uno dei turisti ha riportato un taglio sul braccio, e portato a Careggi è uscito con dieci giorni di prognosi.

I due americani, tuttavia, non si sono arresi subito, e hanno provato a rincorrere i cinque giovani, che nel frattempo si erano dati alla fuga, riuscendo anche a fermarne uno e a bloccarlo fino all’arrivo delle volanti. Il ragazzo è stato identificato: si tratta di un diciottenne nato a Firenze ma di origini straniere, che è stato denunciato per rapina aggravata e lesioni aggravate.

In via della Scala, invece, poco distante dalla zona delle aggressioni, verso l’una sono state gettate bottiglie contro le vetrine di tre negozi. Gli autori degli atti vandalici, non si esclude che siano gli stessi che hanno commesso i due assalti, sono poi scappati. Si tratta dell’ennesima baby-gang? Gli investigatori stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per individuare gli autori dei fatti della nottata.

A fine aprile, anche due fratelli marocchini, sempre in zona stazione, erano stati accoltellati. Uno dei due malcapitati, soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati e ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi, ripotò una ferita al collo, e fu sottoposto a intervento chirurgico.

Un’altra notte di sangue è andata in scena il 14 luglio: quando scoppiò una rissa in strada tra cinque cittadini stranieri, anche a colpi di coltello. Altre persone poi si sono aggiunte alla rissa. Anche in quel caso, in molti finirono all’ospedale in gravi condizioni. La rissa si tenne proprio davanti alla caserma dei carabinieri in piazza Santa Maria Novella.

