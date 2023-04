Stazione, fratelli pugnalati Un giovane è molto grave Resa dei conti per droga

FIRENZE

Coltellate selvagge in piazza della Stazione dopo una lite, o forse un’aggressione premeditata e due fratelli marocchini colpiti più o meno mentre si apprestavano ad attraversare i binari della tramvia e costretti ad arrancare sanguinanti dentro McDonald’s per evitare conseguenze ancora peggiori.

Uno dei due fratelli, di 23 e 25 anni, è grave. Colpito al collo ha perso molto sangue, ricoverato è stato operato e la prognosi è riservata. Sedato, non ha potuto rispondere alle domande dei Carabinieri, come ha invece fatto l’altro fratello che, non in pericolo di vita, ha fornito indicazioni utili alle indagini. Anche riguardo al movente, legato a colossale giro di spaccio al minuto in quel quadrilatero. Spaccio senza soluzione di continuità. I due fratelli risultano avere precedenti. ù

E’ accaduto verso le 23,30 all’altezza della fermata della tramvia in piazza della Stazione. L’aggressore ha colpito con rapidità e determinazione e, se fermato, potrebbe essere accusato di tentato omicidio. Ha vibrato diversi fendenti. A fare male. Poi è fuggito lungo la via Valfonda, cercato dai carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Firenze Santa Maria Novella.

Si è dileguato, ma le molte telecamere degli impianti di videosorveglianza, oltre a filmare la scena cruciale, potrebbero averne ripreso anche la direzione di fuga.

I due fratelli sono scampati ad altri colpi rifugiandosi nel fast food, chiedendo aiuto. I soccorritori li hanno trasportati a Careggi: il maggiore dei due è quello che rischia la vita. La ferita al collo, profonda, avrebbe lesionato anche vasi sanguigni importanti. Da qui l’intervento urgentissimo. Il 23enne invece è stato ferito alla schiena, ma più di striscio.

La pista seguita dunque è quella del regolamento dei conti nell’ambito della purtroppo ’fiorente’ attività di spaccio di hashish e non solo soprattutto tra la Stazione e i giardini di piazza della Libertà. I nordafricani non sono certo nuovi a ’risolvere’ così le contese: è dell’ottobre scorso l’omicidio di un marocchino in via delle Gore, vicino a Careggi, affrontato con il fratello da altri due connazionali, di 20 e 26 anni, pure loro fratelli, sottoposti pochi giorni l’omicidio dalla Polizia a due fermi di indiziati di delitto, indagati in concorso per omicidio e tentato omicidio.

g.sp.