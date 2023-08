Stazione, doppio furto in albergo: i ladri scappano con l'incasso della tassa di soggiorno

Firenze, 18 agosto 2023 - Doppio furto tra martedì e mercoledì in un albergo nei pressi della stazione, in via degli Orti Oricellari. Il primo episodio risale alla notte tra lunedì e martedì: ignoti si sono intrufolati all'interno della struttura ricettiva e sono fuggiti con due computer e con gli incassi della tassa di soggiorno.

Quando uno dei responsabili si è reso conto dell'accaduto quasi non credeva ai suoi occhi: nella reception cassetti aperti, armadi spalancati, documenti a terra. "Hanno messo a soqquadro tutto" racconta il titolare Giovanni Gandolfo.

Non contenti, il giorno dopo, e quindi nella notte tra martedì e mercoledì i ladri sono tornati e hanno distrutto la tastiera numerica per accedere all'interno delle camere. "Due furti consecutivi lasciano con l' amaro in bocca. Occorre un maggiore presidio del territorio - prosegue il titolare - e un'aumento di pattuglie negli orari notturni, anche da parte dei vigili urbani, il cui organico operativo potrebbe essere implementato, con nuove assunzioni, attingendo ai proventi dell'imposta di soggiorno nonché da altre imposte comunali. Stiamo anche valutando di avvalerci di un servizio di vigilanza provato nonché di richiedere l'istallazione di nuove telecamere di sicurezza sulla strada".