Stazione di Montelupo-Capraia: ancora vandali in azione

Montelupo (Firenze), 16 giugno 2023 – Vetri rotti, danneggiamenti alle strutture murarie. Si registra ancora un episodio vandalico alla stazione di Montelupo-Capraia. Ignoti, al momento, gli autori dell’inqualificabile atto.

“Nel corso dell’ultimo anno abbiamo più volte evidenziato la necessità di arginare l’incuria e l’abbandono in cui purtroppo versano tutte le stazioni dell’empolese valdelsa – dice Giuseppe Romano, capogruppo Forza Italia Unione Comuni Empolese –. Ci dispiace constatare che tutte le segnalazioni fatte non hanno avuto effetto. Quanto nuovamente avvenuto a Montelupo-Capraia rappresenta la triste ma inevitabile conseguenza dello stato delle cose, ossia della totale assenza di adeguati interventi atti a prevenire episodi di questa natura”.

“Il 18 dicembre 2022 - chiarisce Daniele Bagnai, capogruppo Forza Italia Capraia e Limite - era stato garantito, con inequivocabili dichiarazioni a mezzo stampa rese dal sindaco di Montelupo, un intervento che avrebbe messo fine allo stato delle cose. Per ora però alle promesse non sono seguiti fatti”. Per questo, conclude Diego Crocetti, coordinatore Forza Italia Capraia e Limite, “viene da chiedersi chi è che corrisponderà il denaro necessario per riparare gli ennesimi danni derivanti da questi inammissibili comportamenti. La risposta, ahinoi, la sappiamo. Saranno ancora una volta i cittadini a ripagare i danni. Noi da tanto tempo chiediamo inutilmente delle telecamere”.