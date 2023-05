Stazione Arrestato il borseggiatore Ma la baby gang rapina ancora

FIRENZE

Stazione, baby gang. Le ferite che fanno più male alla vivibilità del centro sono anche al centro dell’attività della polizia. Santa Maria Novella, la cui sicurezza è stata sovente all’ordine del giorno anche dei comitati prefettizi, è stata il teatro di un rocambolesco arresto, materialmente effettuato da agenti della polfer, di un rapinatore che avrebbe colpito diverse volte, in zona stazione.

Si tratta di un 20enne, originario del Marocco, già colpito da un divieto di dimora a Napoli; forse un pendolare del crimine, che si sarebbe spostato dal capoluogo campano senza però cambiare la sua “specialità“: rapine e borseggi. Venerdì ha agganciato una donna di fronte alla stazione per prenderle lo smartphone. La vittima ha iniziato a gridare, richiamando così l’attenzione del personale della polfer. E’ iniziato un inseguimento dentro la galleria commerciale, a cui si è aggiunto anche un poliziotto, un ispettore libero dal servizio, che una volta capito quello che stava accadendo, si è messo a dare una mano ai colleghi.

In breve l’uomo è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti. Ma facendo leva sulla sua stazza (è alto più di un metro e novanta), il nordafricano avrebbe cercato di farsi largo con pugni e gomitate e, a farne le spese è stato proprio l’ispettore. L’investigatore ha riportato infatti alcune contusioni al costato con una prognosi di una decina di giorni. Lo smartphone rubato è rientrato subito in possesso della legittima proprietaria. Per quanto riguarda invece il 20enne, gli investigatori non escludono un suo eventuale coinvolgimento in almeno altri tre colpi messi recentemente a segno con modalità analoghe sempre in zona stazione. L’ arresto è stato convalidato ieri mattina dal tribunale di Firenze che, in attesa del processo, ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

Capitolo baby gang. In sei contro due giovani (studenti americani) per rapinarli di orologio e portafogli. Sembra il solito canovaccio della banda di giovani rapinatori che funesta, da mesi, le notti del centro.

E’ successo in via Pandolfini, intorno alle cinque di ieri mattina. I due studenti Usa (24 e 25 anni) hanno riferito ai poliziotti di essere stati avvicinati da sei ragazzi che dopo averli aggrediti, avrebbero portato via alla coppia un orologio e un portafogli con dentro documenti di identità.

A seguito dell’episodio il 24enne avrebbe riportato alcune escoriazioni ed è finito a Santa Maria Nuova per le cure del caso. La prognosi non risulta grave. Tuttavia, resta il problema, ormai incancrenito, di questa forma di microcriminalità.

ste.bro.