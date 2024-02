Stavolta l’America non c’entra

Rogari

Non sto qui a ripetere il diritto a manifestare pacificamente. Né sto a ribadire ancora una volta che questo diritto prescinde dalla condivisione o meno delle idee e delle posizioni che i manifestanti esprimono. Aggiungo che questo è tanto più vero se si tratta di giovani e giovanissimi che, per una volta, lasciano da parte l’amato cellulare e pensano di riunirsi in piazza per esprimere i loro sentimenti. Vanno rispettati e non vanno manganellati. Detto ciò constato tre cose. La prima riguarda l’obiettivo della manifestazione fiorentina: sia quella che è stata, sia quella annunciata per sabato prossimo. Nel primo caso era implicito, nel secondo caso è esplicito: il consolato degli Stati Uniti. È quindi evidente che le forze dell’ordine ne debbano tutelare l’integrità. Anche perché se è vero che ragazzi e ragazzini talora promuovono le manifestazioni, è altrettanto vero che poi ci sono facinorosi che ne approfittano e le fanno degenerare. La seconda considerazione va a conferma di quanto ieri diceva a questo giornale Franco Cardini. Questi ragazzi sono proprio confusi. Prendono gli Stati Uniti a obiettivo delle loro proteste proprio quando la diplomazia americana sta compiendo uno sforzo senza precedenti nel cercare (e magari imporre) una soluzione al conflitto. Non solo. Propone una soluzione politica alla crisi che sia tale da assicurare un processo di pacificazione dell’area. Una studentessa del liceo Machiavelli si è lamentata del fatto che in classe se ne parla poco. È un male. L’insegnante di storia dovrebbe affrontare il tema con pacatezza e soprattutto trasmettendo ai ragazzi la percezione dei ruoli e delle responsabilità. Soprattutto dovrebbe spiegare che viviamo in un mondo multipolare nel quale gli attori in gioco sono numerosi e fra questi i torti e le ragioni e soprattutto i diversi e conflittuali interessi in gioco non sono facilmente attribuibili. Proprio per questo richiede uno sforzo di comprensione che fa appello alla consapevolezza storica. Infine, una terza considerazione. Ma è mai possibile che tutto debba essere risolto nel più becero anti americanismo? Per di più proprio quando gli Stati Uniti fanno ogni sforzo in positivo?