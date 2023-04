Statuti della Repubblica Fiorentina per la prima volta in volgare

"Gli Statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare" raccolgono per la prima volta i codici fondamentali del diritto municipale del XIV secolo, testi che rappresentano uno straordinario monumento della cultura politica fiorentina e della lingua italiana. Tre volumi in un cofanetto per 1582 pagine, edito dalla casa editrice Leo S. Olschki, che comprende lo Statuto del Capitano del Popolo preceduto da tre ampie introduzioni, lo Statuto del Podestà e infine un terzo volume che ospita i diversi indici, nonché l’analisi linguistica dei lemmi in volgare occorrenti nel testo statutario, a cura di Federigo Bambi, Francesco Salvestrini, Lorenzo Tanzini, con indici a cura di Federigo Bambi e Piero Gualtieri. Ieri, nella sala degli Elementi di Palazzo Vecchio, si è svolta la presentazione dell’opera. Il progetto di edizione che una équipe di studiosi ha realizzato, su iniziativa della Deputazione di Storia Patria per la Toscana, per la prima volta dopo oltre 650 anni mette a disposizione documenti di grande interesse per comprendere la vita del tempo in tutti i suoi risvolti, regolata nello Statuto con la freschezza della prosa volgare.