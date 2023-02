Stasera un concerto in memora di Ruth e Lara musiciste di fama

CAMPI

Per San Valentino concerto con le musiche più belle e romantiche per tutti gli innamorati, ma anche per due persone speciali. E’ quello che va in scena oggi (ore 21,15) nel foyer del TeatroDante Carlo Monni di Campi. A organizzarlo è l’associazione Omega che lo dedica in particolare a due musiciste: mamma Ruth Pardo (foto), pianista di fama internazionale, e la figlia Lara D’Angelo, professionista di alto livello, che proprio il 14 febbraio del 2013, sono tragicamente decedute per le esalazioni della caldaia, causa non a loro imputata. "Vogliamo ricordarle con tanto amore, per il loro impegno, per la loro dedizione alla musica" fanno sapere da Omega dove D’Angelo era membro dell’orchestra oltre che del consiglio direttivo dell’associazione. Il programma quindi sarà improntato su musiche romantiche di Bach, Pachelbel, Haendel, Beethoven, Chopin, Schumann, Massenet, Faurè, Puccini.