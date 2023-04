Stasera si ride al teatro Puccini con la ’Iena’ Eleazaro Rossi

di Barbara Berti

Quali sono i principali meccanismi che fanno scattare una risata? Di che cosa si ride e perché? Quali sono gli argomenti e i punti di vista che muovono l’ilarità? A tutte queste domande – e molte altre ancora – saranno fornite risposte "imprecise, claudicanti e di cui l’autore non si assume affatto la responsabilità". Dopo il successo del tour "The Eleazaro Experience", stasera (ore 21) al Puccini arriva il nuovo spettacolo live "L’Ora di Religione" del comico romagnolo Eleazaro Rossi, diventato noto grazie ai suoi monologhi irriverenti pronunciati prima sul web e poi sul palco e in tv. Prodotto da "For Laughs’ Sake", "L’Ora di Religione" è uno spaccato comico tre racconti personali e satira sociale, senza la velleità di insegnare niente a nessuno, che riporta in scena l’umorismo e la verve dell’irresistibile stand-up comedian. Vincitore del Premio Satira Forte dei Marmi, lo show si fa megafono dei pensieri e del vissuto di Eleazaro, tra esperienze genitoriali, familiari, professionali ed educative, sgretolando bon-ton, etichette e convenzioni della nostra società. Rossi si fa conoscere al grande pubblico tramite il canale YouTube di Comedy Central.

"Le domande spiazzanti dei bambini" è tra i suoi video più noti nella galassia del web. Rossi sale per la prima volta su un palco di stand-up comedy nell’aprile 2018 e all’inizio del 2019 viene selezionato da Comedy Central per il cast della sesta stagione del programma "Stand up comedy". A settembre 2019 inizia una collaborazione artistica con il gruppo comico "Banditi" di Torino e si esibisce una volta al mese nel prestigioso teatro Le Musichall. A ottobre 2019 prende parte alla trasmissione televisiva "Battute?" in onda su Raidue, mentre nel 2020 viene nuovamente selezionato per il cast della settima stagione di Stand up comedy in onda su Sky e così nel 2021 per l’ottava stagione. Da febbraio 2022 entra a far parte del cast di "Le Iene", su Italia 1.