Stasera arriva la banda musicale dei carabineri Ospite Ilaria Della Bidia

Stasera, alle 21, saranno in tanti nel grande piazzale accanto a villa Pecori Giraldi. Perché si tiene un vero evento, il concerto della Banda Musicale dei carabinieri, che per la prima volta si esibisce in Mugello. Viene a Borgo San Lorenzo, invitata dall’amministrazione comunale con la collaborazione del Lions Club Mugello, in occasione dell’ottantesimo anniversario del tragico bombardamento di Borgo San Lorenzo. La Banda dell’Arma dei Carabinieri, fondata già nel 1820, e diretta dal Maggiore Massimiliano Cianfrei, eseguirà a Borgo San Lorenzo un ricco e vario repertorio, che spazierà da Wagner a Puccini e Verdi, fino a Morricone, Modugno, Piovani e Sinatra.

Per concludere, come d’obbligo, con l’inno nazionale italiano. Ci sarà anche un’ospite, la cantante Ilaria Della Bidia, che accompagnata dal complesso musicale dei Carabinieri, eseguirà "Resta cu’ mme" di Modugno e "New York New York". Il concerto della Banda dell’Arma avrà inizio alle 21 nel piazzale Lavacchini, con ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.