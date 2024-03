Starhotels: ricavi 2023 in aumento del 25%

Nel 2023 il gruppo Starhotels ha ottenuto ricavi per 304 milioni, +25% rispetto al 2022 (e +28% rispetto al 2019), con un Ebitda di 105 milioni, +31% rispetto al 2022 (e +67% rispetto al 2019), per un Ebitda margin pari al 35% del totale ricavi. È quanto rende noto il gruppo fiorentino, annunciando che da oggi Fabrizio Gaggio, già direttore generale di Starhotels dal 2008 al 2012, affianca la presidente e Ceo Elisabetta Fabri (nella foto) nel ruolo di co-Ceo e Asset director. L’obiettivo, si legge in una nota è "incrementare il valore del portafoglio immobiliare del gruppo, migliorando ulteriormente la performance aziendale, oltre ad accelerare nuove opportunità di sviluppo". Secondo Fabri "Starhotels nella sua dimensione e solidità esprime due anime sempre più importanti, quella immobiliare e quella gestionale. Ritengo che sia arrivato il momento di dotare l’azienda di professionalità dedicate per crescere entrambe, e porsi sul mercato come unico operatore italiano in grado di attrarre investitori e realtà alberghiere indipendenti nelle diverse fasce di mercato, inclusa quella del top di gamma, che potranno entrare nel gruppo Starhotels nella formula a loro più consona".