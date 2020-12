Campi Bisenzio, 31 dicembre 2020 – Il caffè americano arriva ai Gigli. Starbucks dal proprio sito seleziona personale per la prossima apertura ai Gigli. Il caffè, il cappuccino, le brioche, le cioccolate, i thè ma anche insalate e sfiziosi tramezzini e toast: la colazione americana alla conquista della Toscana.

Il punto ristoro dei Gigli sarà il primo dell'Italia centrale e quello più “vicino” (nel raggio di 300 km) è all'outlet di Serravalle Scrivia (Alessandria) per il quale anche qui sono in corso ricerche di personale. I Gigli a 23 anni dall'apertura si sono radicalmente rinnovati con nuove insegne e la costruzione di una terza galleria commerciale, il “Cammin di Dante”, al piano superiore dedicata alla ristorazione e al benessere. Dove sarà Starbucks? Potrebbe essere in Corte Lunga (al posto di una insegna, peraltro recente) ma anche accanto ad Apple in quanto Hollister si è trasferito in altra posizione.

Apple e Starbucks sono l'immagine del lavoratore americano: sulla scrivania il computer e il bicchiere di carta con dentro il caffè lungo o il caffè gustato mentre si cammina. Quali sono le figure ricercate da Starbucks? Gli annunci indicano uno “store manager” e un “assistant store manager”, figure professionali per le quali serve tre anni di esperienza e la formazione durerà 4 mesi.

Ma il caffè chi lo fa? Il sito invita comunque chi è interessato a lavorare nel settore ad inviare il curriculum quindi barman ed esperti di caffetteria, dolceria e cucina fast food possono farsi avanti. “In vista delle future opportunità di inserimento – scrive Starbucks sul sito - valutiamo sempre con grande attenzione i curriculum vitae di giovani, neolaureati e profili esperti interessati ad entrare a far parte del nostro gruppo”.

La caffetteria di Starbucks nel menu propone espresso (reserve, con panna), cappuccino, caffè americano, clover brewed coffee, caffè d’orzo e marocchino; poi bevande a base di espresso Starbucks, caffè preparato al momento, bevande a base di cioccolato, tè caldi e “tea latte”. Ampia la scelta per la colazione, il pranzo e la merenda: dai croissant multicereali prosciutto e formaggio alle focacce, dal toast vegetariano al tramezzino gourmet e poi ancora insalate e panini quindi serve molta passione per il cibo veloce di qualità.

Il restyling dei Gigli non è ancora completo: nella food court al piano superiore arriverà un Sushi Restaurant di notevoli dimensioni e anche qui serviranno cuochi esperti nel settore e camerieri. In questi giorni I Gigli sono in zona rossa e solo le attività essenziali sono aperte ma c'è comunque c'è sempre curiosità per le vetrine anche chiuse, per gli spostamenti (vedi la libreria Mondadori, Hollister...) e per le novità in arrivo.

Se Mc Donald's rappresenta ormai la storia dell'America in fatto di pranzo veloce e gustoso, adesso è il momento di sperimentare le pause caffè all'americana. Il sito per candidarsi è www.starbucks.it . Per altre offerte di lavoro dei negozi dei Gigli c'è il sito https://igigli.it/jobzone.