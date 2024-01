Stanza segreta di Michelangelo ancora visitabile

Altri tre mesi per visitare la stanza segreta di Michelangelo al Museo delle Cappelle Medicee. Ha dato esito positivo la prima fase di monitoraggio appena terminata e il direttore generale musei Massimo Osanna, che ha assunto la direzione ad interim dei Musei del Bargello, ha deciso di prolungare per altri tre mesi e con le medesime modalità – dall’inizio di aprile a fine giugno - l’apertura sperimentale al pubblico del piccolo ambiente sottostante la Sagrestia Nuova che aveva registrato un immediato sold out. I visitatori, quindi, possono continuare ad accedere al piccolo e suggestivo ambiente contenente una serie di disegni attribuiti al Buonarroti scoperti nel 1975 dall’allora direttore Paolo Dal Poggetto. La stanza, aperta per la prima volta in modo regolamentato dallo scorso mese di novembre, è lunga 10 metri e larga tre, alta al culmine della volta due metri e 50 e contiene una serie di disegni murali di figura, tracciati con bastoncini di legno carbonizzato e sanguigna, di dimensioni varie, in molti casi sovrapposti, che dal Poggetto attribuì per la maggior parte a Michelangelo.

La stanza segreta è accessibile esclusivamente su prenotazione, ad un massimo di quattro persone a gruppo accompagnato, fino a un limite di 100 persone la settimana. È aperta il lunedì (alle 15, 16,30 e 18), il mercoledì (alle 9, 10,30, 12, 13,30, 15, 16,30, 18), il giovedì (alle 9, 10,30, 12, 13,30, 15), il venerdì (alle 15, 16,30 e 18) e il sabato (alle 9, 10,30, 12, 13,30, 15, 16,30, 18). Info: 055. 294883.