Stamani l’Ascensione accompagnata dalle note di Schubert

Messe solenni in Duomo oggi e domenica prossima, animate dalla Cappella Musicale con le più prestigiose istituzioni musicali della città. Stamani alle 10,30, nella messa dell’Ascensione presieduta dal cardinale arcivescovo Giuseppe Betori, sarà eseguita la “Missa n. 3 in Si bem magg. D324” di Schubert, scritta per soli, coro e orchestra. L’esecuzione musicale vedrà la Cappella Musicale al completo a cui si affiancheranno l’orchestra dell’istituto di istruzione superiore Alberti-Dante di Firenze, il soprano Patrizia Cigna, e l’organista della Cattedrale, Daniele Dori, sotto la direzione di Michele Manganelli, maestro di cappella. Per la Solennità di Pentecoste, domenica prossima nella celebrazione delle 10,30, sarà eseguita la “Credo Messe” in Do maggiore KV 257 di Mozart, scritta per soli, coro e orchestra. L’esecuzione musicale vedrà la partecipazione dell’Orchestra Regionale della Toscana, con la Cappella Musicale al completo, il soprano Paola Cigna, l’organista della Cattedrale, Daniele Dori, sotto la direzione di Michele Manganelli, maestro di cappella.