Stamani la Deejay Ten Occhio alla viabilità

Oggi torna la Deejay Ten, la corsa non competitiva su due percorsi rispettivamente di 5 e 10 chilometri organizzata da Radio Deejay. Stamani alle 9 il sindaco Nardella sarà alla partenza sul lungarno della Zecca Vecchia. Dalle 8 di stamani entreranno in vigore i divieti di sosta lungo i percorsi. Per la corsa da 10 chilometri, partenza da lungarno della Zecca Vecchia per arrivare a piazza della Repubblica. Per la corsa da 5 chilometri ,partenza sempre dal lingarno, ma con arrivo in via Magliabechi. I provvedimenti legati alla viabilità cittadina saranno in vigore comunque fino al termine della manifestazione.