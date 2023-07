Stadio, sul restyling è guerra politica Pd all’attacco, Abodi indica nuove vie

Sullo stadio il Pd ingaggia una battaglia politica. E il parlamentare e segretario dem toscano Emiliano Fossi che tre anni fa – da sindaco di Campi – era entrato in rotta di collisione con Dario Nardella per la trattativa aperta sul suo territorio con il patron Commisso per la cessione di un terreno dove realizzare un nuovo stadio, ora attacca il governo e difende il primo cittadino fiorentino.

Per il restyling Nardella sta cercando "di collaborare con il governo per trovare le risorse che mancano", dice Fossi, secondo il quale per trovare le risorse "bisogna essere in due: mi pare che da parte del governo ci sia qualche qualche carenza". "Guardo con un pochino di preoccupazione – argomenta – al fatto che, per esempio, per quanto riguarda Venezia ci si interessa, mentre non succede lo steso per Firenze: nei prossimi giorni presenteremo degli atti col collega deputato Gianassi". Nei mesi passati, sottolinea il segretario Pd toscano, "era stato impostato un lavorodi collaborazione istituzionale, mi pare discutibile metterlo in discussione solo perché cambia il colore politico del governo. Mi pare ci sia un tanto di politicizzazione e di strumentalità".

E il sindaco tira dritto. Sullo stadio, spiega, "è in corso un confronto costante col governo e col ministro Fitto. Se è stata trovata una soluzione per la città di Venezia per una cifra quasi doppia a quella di Firenze credo sia doveroso per tutte le istituzioni trovare una soluzione analoga per Firenze – incalza Nardella – Non posso credere che si possa fare un dispetto o un’ingiustizia così grande verso Firenze e i fiorentini". Non vuole alzare altri polveroni Nardella, ma la situzione è complessa. "Senza fare polemiche continuo a lavorare con senso delle istituzioni e a tenere un dialogo aperto e costruttivo col governo, in particolare col ministro Fitto – continua – Se in questi nove anni mi fossi fermato di fronte alle sfide grandi e difficili dello stadio a quest’ora non avrei il supporto e il riconoscimento dei cittadini. Mai fermarsi, bisogna andare avanti con umiltà e rispetto

di tutti".

Mentre dal ministro per lo sport Andrea Abodi arriva qualche dritta. "Venezia si è predisposta con un progetto che ha tolto lo

stadio dal quadro economico, e quindi il Comune pagherà il suo

stadio direttamente o come ritiene più opportuno, ma all’esterno di quel perimetro economico – spiega – Firenze è stata messa nelle condizioni di fare la stessa cosa, so che il ministro Fitto nei giorni scorsi ha incontrato il sindaco Nardella, con cui ho parlato direttamente anche io e sono fiducioso. È evidente che sono i progetti che si devono predisporre alla natura della chiusura finanziaria o viceversa". Abodi ricorda "che Firenze ha nel suo quadro economico il nuovo stadio, 95 milioni che poi sono arrivati a 130 di contributo pubblico derivante dal ministero della cultura. Quindi è già una parte molto rilevante".

Federico Bussolin, capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio e se legge le parole di Abodi come un invito a cambiare strada. "Quel progetto è tramontato, perseverare con ulteriori bandi è accanimento e rischiamo di perdere tempo per elaborare un nuovo progetto per ottenere i fondi Pnrr". Bussolin parla anche di rapporti tesi con la Fiorentina.

i. u.