Nardella: “Le polemiche sul Franchi? Mi preoccuperei di cose più eclatanti”

Firenze, 7 aprile 2023 - Sulla riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze con i fondi Pnrr "ho visto tra i progetti il museo del giocattolo medievale, il museo della grappa. Francamente mi preoccuperei di cose più eclatanti e del rischio di perdere una grandissima percentuale dei fondi Pnrr. Il paradosso è che progetti come Firenze e Venezia non solo sono nei tempi ma addirittura le gare sono pubbliche, in via di aggiudicazione. I fondi sono stati attribuiti con delle norme dello Stato".

Nel caso in cui la Commissione europea bocciasse il finanziamento : "Noi chiederemo di rispettare le norme. Noi abbiamo replicato in modo efficace, poi dipende anche dal contributo del governo".

Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, in collegamento con la trasmissione 'Tagadà' su La7.

"Noi col Pnrr - ha poi spiegato Nardella - realizzeremo tre asili nido, abbiamo anche tre scuole medie. Sul patrimonio scolastico abbiamo ricevuto risorse e le stiamo impiegando. Il Pnrr deve essere l'occasione di provare a colmare il divario profondo che c'è tra le città del nord e del sud: dico che deve essere l'occasione perché non tutto è perduto. Però ci sono questioni che noi sindaci abbiamo sollevato, anche con altri governi: la semplificazione amministrativa è stata lenta, fatta a singhiozzi. E la burocrazia pesa troppo".

Tra i problemi, secondo Nardella, c'è anche "la disponibilità anche di risorse tecniche: nei Comuni del sud, come mi dicono i miei colleghi, c'è bisogno di risorse professionali. Oltre a fare progetti, fare appalti, realizzare opere, questi fondi vanno rendicontati e la rendicontazione dei finanziamenti europei è una delle cose più complicate dal punto di vista giuridico e contabile: non abbiamo sufficienti professionisti".

Nic.Gra.