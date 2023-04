Firenze, Nardella: “Condivido la delusione di Rocco Commisso nel caso stadio”

Firenze, 29 aprile 2023 – "Prendiamo atto che il patron della Fiorentina conferma che non intende investire neanche un euro sullo stadio Franchi, qualunque sia l'ipotesi progettuale. Tutti sappiamo che lo stadio Franchi è stato dichiarato monumento di interesse nazionale ed è per questo che è giusto che lo Stato si sia impegnato per finanziarne il recupero. A questo punto l'unica strada confermata possibile per avere uno stadio di calcio all'altezza di Firenze e dei tifosi è l'investimento pubblico. Noi non vogliamo lasciare ai fiorentini e alla Fiorentina uno stadio inadeguato e degradato".

Lo dichiara in una nota il sindaco di Firenze, Dario Nardella dopo le parole di Rocco Commisso in conferenza stampa.

Cosa ha detto Commisso

"Condivido la delusione espressa dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso – prosegue Nardella – per la burocrazia e per una politica nazionale che alimenta la polemica e che non si prende responsabilità, soprattutto oggi, di fronte ad un progetto fatto e una gara appena partita. Firenze merita uno stadio di livello internazionale. Ieri abbiamo inviato le comunicazioni di conclusione della gara pubblica alle ditte che si sono presentate, per attuare il progetto uscito vincitore dal concorso internazionale, per il quale abbiamo già ricevuto 130 milioni di euro. Il governo si assuma la sua parte di responsabilità trovando una soluzione ai 55 milioni di euro che ci vorrebbero togliere, necessari a completare l'investimento".

Intanto il Comune di Firenze ha appena fatto un nuovo passo in avanti per lo stadio. Ieri sono state infatti inviate le comunicazioni formali alle ditte in gara per presentare l'offerta, mettendo in visione il progetto. Entro il 13 giugno le ditte selezionate dovranno inviare l'offerta, avendo il Comune concluso l'approvazione integrale del progetto definitivo previa verifica degli organismi competenti. Per l'aggiudicazione sarà premiata la qualità; il prezzo varrà solo il 10% dei punti.