Stadio, ancora scintille I due Mattei all’attacco Salvini: impianti nuovi ma bussando ai privati

Il vicepremier a Firenze invita a non litigare, perché le infrastrutture uniscono. In verità da ministro, Matteo Salvini, sta facendo sulla sua pelle l’esperienza di quanto sia diffcile farle decollare nel nostro Paese. Opere pubbliche, infrastrutture private. Nuente è facile. Qui Salvini torna a parlare del potenziamento dell’aeroporto di Peretola "che si può e si deve fare" perché "non toglie nulla a quello di Pisa". Mentre non cambia idea sui finziamenti Pnrr per gli stadi, e in particolare per quelli negati dall’Ue e, per logica conseguenza, dal governo che ha firmato il decreto di definanziamento dei 55 milioni che erano già stati assegnati (sempre per decreto interministeriale) il 22 aprile dello scorso anno, Salvini dice che stadi nuovi e più efficienti sono un’esigenza per il nostro Paese, ribadendo ciò che aveva detto il ministo per lo Sport e per i giovani, Andrea Abodi, nell’intervista di domenica al nostro giornale. Tutto questo avviene a pochi centimetri dal sindaco, al cantiere Tav: ma Dario Nardella su questo tema se ne resta in silenzio, aspettando l’incontro con il ministro Raffaele Fitto che ha il compito di perlustrare ogni stratda possibile per la ricognizione di fondi che consentano di completare la ristrutturazione del Franchi.

"I fondi europei non vanno per gli stadi, questo mi sembra evidente", e Firenze non fa eccezione. Usa questa parole Salvini prima che sul tema rilanci anche l’altro matteo, Renzi, nella sua newsletter informativa.

"Una cosa su cui lavoro da ministro è accelerare sulla costruzione di nuovi stadi più moderni e più sicuri in tutta Italia, perché non possiamo più permetterci di avere stadi troppo vecchi e troppo poco sicuri rispetto agli standard europei", dice il leader del Carroccio. Ma "più che i fondi pubblici conto che i privati possano fare tanto: a Firenze, come a Milano o Roma", aggiunge il ministro. "Non si capisce perché debba essere il cittadino, che semmai non ci andrà mai nella vita, a pagare uno stadio", taglia corto, augurandosi che si faccia in fretta a trovare la strada giusta.

Qual è il futuro del Franchi? Qual è il piano B? C’è una gara d’appalto per l’assegnazione del corposo capitolo di lavori che si dovrebbe chiudere con un vincitore nell’estate.

"Lo stadio di Firenze è stato ufficialmente definanziato – torna all’attacco su un tema a lui caro, il senatore di Italia viva Matteo Renzi – Il governo ha accettato la richiesta europea e ha tolto i 55 milioni dal Pnrr".

La guida di Iv è netta. "Il progetto non può andare avanti. E dunque continuare con la gara sapendo che non c’è copertura è giuridicamente un rischio e politicamente una follia". Poi Renzi lancia un avviso ai naviganti: "Ne riparleremo presto.

Ilaria Ulivelli