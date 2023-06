Stabilizzazione per lavoratori a contratto a tempo determinato negli appalti sanitari di Firenze I lavoratori e le lavoratrici degli appalti delle strutture sanitarie Cto, Meyer, Ulivella e Glicini vedono la luce in fondo al tunnel: stabilizzazione a tempo indeterminato per il 90% di loro. La Filcams Cgil Firenze e Coopservice lavorano per estendere il diritto alla stabilizzazione anche ai lavoratori degli altri appalti.