Sradicano la cassaforte Ladri in azione alla sala slot

Ladri in azione a Badia a Settimo. I malviventi l’altra notte verso le 3,30 hanno preso di mira la sala slot che si trova in via Caduti di Nassiriya. I ladri hanno attaccato una catena alla porta di ferro, collegandola successivamente alla vettura con la quale sono arrivati sul posto (l’auto era stata appena rubata in zona). Hanno premuto l’acceleratore, partendo a tutto gas, l’inferriata si è staccata dai cardini dando ai ladri la possibilità di entrare nel locale. Una volta all’interno i malviventi hanno smurato la cassaforte e l’hanno portata via insieme a una macchina cambia monete. Ieri mattina i proprietari della sala slot non hanno potuto far altro che constatare il furto subito e chiamare i carabinieri. La centrale operativa dell’Arma ha inviato sul posto i militari della compagnia di Scandicci che hanno avviato le indagini. Sarà importante controllare le immagini delle telecamere a circuito chiuso che sono dentro e fuori dalla sala slot, e incrociare questi video con quelli dell’impianto di video sorveglianza del comune. Sale l’attenzione nella piana scandiccese per l’assalto dei ladri. Sono passate poche settimane dall’incursione nel laboratorio orafo di via delle Fonti, sempre nella zona, dove i ladri hanno aperto una cassaforte con il flessibile dopo essersi fatti largo nella struttura sfondando uno dei muri perimetrali. L’appello delle forze dell’ordine è rivolto a chi vive e lavora nella zona industriale e nei borghi della piana: segnalare tempestivamente ogni movimento sospetto chiamando il 112 per velocizzare l’intervento dei militari.

Fabrizio Morviducci