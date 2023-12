Squillace Greco ricorre al Tar contro Spiezia

La decisione del Csm di nominare Filippo Spiezia capo della procura di Firenze sarebbe stata "arbitraria" e frutto di un "uso distorto della discrezionalità".

Sono questi alcuni passaggi del ricorso al Tar del Lazio presentata dal magistrato Ettore Squillace Greco. Squillace Greco, ex procuratore capo di Livorno, in magistratura dal 1986, è l’attuale procuratore generale presso la corte d’appello di Firenze. Ma la sua preferenza era la procura, dove aveva lavorato come pm della Dda.

La spunterà l’altro candidato, Spiezia, con un plenum del Csm spaccato a metà. Decisivo, nella seduta dello scorso 5 luglio, fu il voto del vicepresidente, Fabio Pinelli: valendo doppio, si rivelò decisivo per l’elezione di Spiezia, l’attuale capo.

Oggi, il Csm si riunirà per valutare se opporsi al ricorso del magistrato, su cui il Tar, in assenza di una richiesta di sospensiva, sarà chiamato a pronunciarsi nel merito.

Squillace Greco ha fondato il proprio appello mettendo a confronto il proprio curriculum con quello del ’rivale’. Con la speranza di veder premiata la sua esperienza in un incarico direttivo (dal 2015 ha guidato l’ufficio di procura di Livorno) al cospetto degli incarichi in Eurojust di Spiezia: "L’esperienza accumulata nell’Agenzia europea non è neanche lontanamente paragonabile a quella maturata nella direzione di una Procura della Repubblica", sostiene in un passaggio del ricorso.

Ma si mormora che anche il magistrato Maurizio Romanelli, aggiunto a Milano prima di diventare capo di Lodi, abbia impugnato al Tar la nomina di Squillace Greco alla procura generale.

